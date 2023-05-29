Пропагандистская машина Гитлера (2017)
Оригинальное название: Hitler's Propaganda Machine
Год выхода: 2017
Страна: Австралия
Жанр: Документалки
Премьера: 4 июля 2017
Продолжительность: 60 мин.
Режиссер: Mike Kenneally
В ролях: Каллэн МакОлифф
7.3
Голосов: 28
Власть, террор, представление - эти понятия определяют наше восприятие Адольфа Гитлера и Национал-социалистической партии на пике Третьего рейха. Но за этим стоял обычный человек. Это история одной из самых обширных, широко распространенных и успешных маркетинговых кампаний в современной истории: восхождения Адольфа Гитлера. Строительство Фюрера как мессианской фигуры. Вооруженная мастерством техник пропаганды, которые обращались к недовольству немецкого народа, упаковывая и продавая нацистскую идеологию массам. Пропаганда, создавшая и укрепившая режим, построенный на ненависти и недоверии. Режим, который проецирует длинную тень на вторую половину 20 века. От речей в пивных барах, до маршей по улицам и разбитых витрин магазинов, ведущих неизбежно к войне и опустошению миллионов жизней. Все создано и интерпретировано через искаженную линзу пропагандистской машины Гитлера.
Перевод: Многоголосый
Статус сериала: Завершен (все серии)
Качество: WEB-DLRip (1080p)Данный материал доступен на всех устройствах: ipad, iphone, android и smartTV.
Пропагандистская машина Гитлера (2017) 1 сезон 1-3 серия смотреть онлайн сериал
Смотреть онлайн Плеер 2
Наш Telegram канал
Не забудьте оставить КОММЕНТ и РЕЙТИНГ к сериалу. А также подпишись на наш Telegram канал, чтобы не пропустить новости КиноГо.