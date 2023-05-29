Пропагандистская машина Гитлера (2017)

Оригинальное название: Hitler's Propaganda Machine Год выхода: 2017 Страна: Австралия Жанр: Документалки Премьера: 4 июля 2017 Продолжительность: 60 мин. Режиссер: Mike Kenneally В ролях: Каллэн МакОлифф 7.3 Голосов: 28

Власть, террор, представление - эти понятия определяют наше восприятие Адольфа Гитлера и Национал-социалистической партии на пике Третьего рейха. Но за этим стоял обычный человек. Это история одной из самых обширных, широко распространенных и успешных маркетинговых кампаний в современной истории: восхождения Адольфа Гитлера. Строительство Фюрера как мессианской фигуры. Вооруженная мастерством техник пропаганды, которые обращались к недовольству немецкого народа, упаковывая и продавая нацистскую идеологию массам. Пропаганда, создавшая и укрепившая режим, построенный на ненависти и недоверии. Режим, который проецирует длинную тень на вторую половину 20 века. От речей в пивных барах, до маршей по улицам и разбитых витрин магазинов, ведущих неизбежно к войне и опустошению миллионов жизней. Все создано и интерпретировано через искаженную линзу пропагандистской машины Гитлера.